Ucrânia e Inglaterra se enfrentam neste sábado (9), a partir das 13h (de Brasília), na Tarczynski Arena, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Euro 2024. O time ucraniano, que manda o jogo longe de seu país por conta da guerra, ocupa a vice-liderança do grupo com seis pontos, enquanto os ingleses ostentam 100% de aproveitamento e lideram com 12 pontos.