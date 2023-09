A goleada da Espanha não foi a única do dia. A Croácia, 3ª colocada na Copa do Mundo do Qatar, atropelou a seleção da Letônia por 5 a 0 no Estádio Rijeka, em jogo que valeu pela 5ª rodada do Grupo D. Carrasco da Seleção Brasileira no Mundial de 2022, Bruno Petkovic marcou duas vezes, enquanto Ivanusec, Kramaric e Pasalic anotaram os outros gols croatas.