Astro do Real Madrid sofre lesão às vésperas da final da Copa Intercontinental

O Real Madrid pode ter uma péssima notícia para a decisão da Copa Intercontinental, marcada para o dia 18 de dezembro, em Doha, no Catar. Astro da equipe, o atacante francês Kylian Mbappé saiu lesionado da partida contra a Atalanta, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, e preocupa para uma possível final contra o Botafogo, representante brasileiro na competição e atual campeão da Libertadores.

Lesões preocupam o Real Madrid

Ainda é preciso aguardar por atualizações médicas do Real Madrid, porém, após acusar as dores, o francês foi imediatamente substituído por Rodrygo, sem sequer retornar aos gramados. De acordo com a equipe de reportagem da TNT Sports, o atacante foi direto para os vestiários e demonstrou preocupação no semblante. Mbappé caiu sozinho no gramado durante o jogo e pediu substituição.

Mbappé demonstra preocupação ao sair lesionado pelo Real Madrid (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Na busca pela recuperação neste início de passagem no Real Madrid, Mbappé pode ser mais um problema médico para o clube na temporada. O time de Carlo Ancelotti lidou com múltiplas lesões no decorrer do ano e tem precisado testar opções do elenco para competir. A notícia de uma possível ausência do astro de ataque anima torcedores do Botafogo, que enxergam a competição como um sonho cada vez mais próximo.

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid já está garantido na decisão da Copa Intercontinental e apenas espera a definição do outro lado do chaveamento. Para enfrentar os Blancos na final, o Botafogo precisa passar por Pachuca, do México, e Al Ahly, do Egito.

