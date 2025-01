Quem é Lorenzo Aguado? Conheça a surpresa do Real Madrid na Copa do Rei

Além de Endrick, escalado como titular pela segunda vez no Real Madrid no duelo contra o Deportiva Minera, o jovem defensor Lorenzo Aguado foi uma novidade na escalação de Carlo Ancelotti para o confronto eliminatório pela Copa do Rei. Em um sistema defensivo formado por jogadores revelados nas categorias de base, o lateral-direito ganhou a primeira chance como titular na temporada 2024-25.

Quem é Lorenzo Aguado, do Real Madrid?

Lorenzo Aguado, ou "Loren", como é apelidado, tem 22 anos e é um dos grandes destaques do Real Madrid Castilla, time B dos Merengues. Apesar disso, o duelo pela Copa do Rei não foi a primeira vez que o defensor figurou entre os relacionados da equipe principal: ele ficou entre os reservas na partida contra Getafe, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, por La Liga. Além disso, ganhou espaço nos amistosos de pré-temporada dos Blancos nos Estados Unidos e entrou em campo por sete minutos contra o Barcelona.

A oportunidade diante do Deportiva Minera foi conquistada após ótimas atuações na equipe B e em meio a uma temporada desgastante para o Real Madrid, que disputa múltiplas competições a esta altura. Loren chegou ao clube em 2010, aos sete anos, e se formou como jogador no Real Madrid.

Lorenzo Aguado, do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

A única chance fora do time merengue ocorreu na temporada 2021-22, quando o jogador foi cedido à equipe profissional do Navalcarnero, da quarta divisão espanhola. Os cinco gols em 14 partidas foram o suficiente para que Pablo Álvarez, treinador da equipe, afirmasse que o nível do lateral era "muito alto" para os desafios em divisões inferiores.

Desde então, Loren ganhou oportunidades nas equipes C e B do Real Madrid, até se afirmar como uma opção possível para o time titular do Real Madrid, apesar da pouca idade em um elenco recheado de estrelas.

