Endrick será titular do Real Madrid pela Copa do Rei; veja escalação

O Real Madrid terá uma surpresa no ataque do time para a partida diante do Deportiva Minera, pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Endrick, atacante da Seleção Brasileira, foi escalado como titular pelo treinador Carlo Ancelotti. Esta será a segunda vez que o centroavante iniciará um jogo no onze inicial da equipe merengue, ele tinha sido titular na partida contra o Lille, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Em meio a uma intensa sequência de jogos, o Real Madrid manda uma equipe alternativa pelo confronto da Copa do Rei. Astros como Mbappé, Vini Jr. e Jude Bellingham estão entre os reservas e serão poupados. O jogo é encarado como uma oportunidade de descansar as peças mais importantes do elenco, que enfrenta uma dura sequência de jogos na metade final da temporada.

Desta forma, Carlo Ancelotti opta por enviar uma equipe jovem a campo. Além de Endrick, Arda Güler, Raul Asencio, Diego Aguado e Lorenzo Aguardo terão oportunidades na equipe titular. O Deportiva Minera é o atual oitavo colocado no Grupo 4 na quarta divisão do Campeonato Espanhol.

Endrick, atacante do Real Madrid, em ação na partida contra o Lille, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

No confronto eliminatório, Endrick disputará a 16ª partida pelo Real Madrid. Na passagem até aqui, o brasileiro soma dois gols.

Com dificuldade para afirmar um espaço na rotação do time titular, Endrick encerrou 2024 com a expectativa de ganhar mais minutos em campo e o calendário apertado do Real Madrid pode apresentar as oportunidades almejadas. Com a disputa de La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Champions League e do Mundial de Clubes, é esperado que o treinador italiano rotacione o elenco.

