Canhotinho, Yamal atua como ponta pelo lado direito e já atuou em quatro jogos na atual temporada. Sua atuação no Troféu Joan Gamper, na vitória por 4 a 2 contra o Tottenham, rendeu comparações com Lionel Messi. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o desempenho de Yamal foi semelhante ao do argentino em 2005 no Joan Gamper no início da carreira do craque.