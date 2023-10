Pela primeira vez o El Clásico será disputado sem um jogador do Barcelona com a camisa 10 e um atleta do Real Madrid vestindo a camisa 9. Os rivais se enfrentam neste sábado (28), às 11h15, pelo Campeonato Espanhol, e uma das maiores rivalidades do mundo perdeu parte de sua magia sem Messi e Cristiano Ronaldo.