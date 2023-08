Lionel Messi tem feito história já em sua chegada ao Inter Miami. Em quatro jogos, o astro argentino marcou sete gols e tem liderado o time na campanha que pode trazer o primeiro troféu do clube estadunidense na Leagues Cup. Nas oitavas de final, o atual campeão do mundo marcou duas vezes no empate em 4 a 4 com o FC Dallas e ainda deixou o seu na disputa por pênaltis.



Messi chegou a 711 gols por clubes, já somando os sete tentos com a camisa do Inter Miami. Além disso, são 103 marcados com a Argentina, totalizando 814 em sua carreira. Com 36 anos, ainda existe a meta de chegar aos 1000 gols antes de pendurar as chuteiras.