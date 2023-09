O "The Best", como é conhecido hoje, só foi criado em 2016 pela Fifa. No entanto, o prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela entidade máxima do futebol já existe desde 1991, quando foi criado o "World Player of the Year". A confusão se dá porque a revista "France Football" concede a "Bola de Ouro", que é um outro prêmio de muito prestígio e muito mais antigo, ao melhor jogador do mundo de cada ano.



Entre 2010 e 2015, a entidade máxima do futebol e a revista "France Football", que promove a "Bola de Ouro", unificaram suas premiações e criou-se o Fifa Ballon D'Or. Em 2016, no entanto, os prêmios foram novamente separados, e a Fifa criou o "The Best".