‘Quando eu for presidente, talvez mude isso’, diz Guardiola sobre regra da Premier League
O treinador questionou a regra conhecida como "cláusula do medo"
Às vésperas do duelo contra o Everton pela Premier League, o treinador Pep Guardiola, do Manchester City, questionou a regra conhecida como "cláusula do medo", que proíbe os jogadores emprestados de atuarem contra o clube empregador. Na ocasião, o técnico se referiu ao atacante Jack Grealish, do City e cedido ao Everton, que não pôde jogar em função da determinação.
— Estas são as regras. Quando eu for CEO ou presidente de uma grande instituição na Inglaterra, talvez eu mude isso. Se ele jogasse, tudo bem, mas não tenho opinião formada — declarou Pep Guardiola antes da partida válida pela Premier League.
⚽ Como foi Manchester City, de Guardiola, e Everton, pela Premier League?
A equipe de Pep Guardiola viu dificuldades para destravar a defesa do Everton no Etihad Stadium. O primeiro tempo foi marcado por muitas paradas e pouquíssimas chances claras. O City controlou todos os 45 minutos iniciais e não foi ameaçado, mas o time adversário manteve o resultado. O jogo foi muito estudado e ambas as equipes foram para o intervalo sem gols.
No retorno para a segunda etapa, o mesmo cenário. O Manchester City tentava pressionar e dominar o último terço, mas os visitantes seguravam as principais chances. Até que, aos 11 minutos, Haaland marcou de cabeça com perfeição após cruzamento de O'Reilly. Essa foi a 11ª partida consecutiva que o norueguês fez gol com 19 tentos no total.
A partida teve continuidade, e o City aproveitou o gol para ampliar o resultado cinco minutos depois. O Everton sentiu o primeiro gol e abriu a porteira para Haaland marcar pela segunda vez no dia. Savinho recebeu na área e esperou a chegada de dois marcadores e rolou para Haaland. O camisa 9 bateu forte de canhota e abriu o 2 a 0.
Depois do segundo gol, o City manteve o controle da partida ao administrar a posse de bola tanto no ataque quanto na defesa, a fim de segurar o resultado. Enquanto isso, o Everton buscava os contra-golpes para tentar diminuir a desvantagem. Haaland ainda três duas grandes oportunidades de marcar o hat-trick, mas todas sem sucesso.
