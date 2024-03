De Bruyne e Haaland vêm se destacando pelo City na temporada (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 13:02 • Manchester (ING)

Nesta sexta-feira (15), o Manchester City conheceu seu adversário e seu chaveamento em busca do objetivo de erguer a taça da Champions League pelo segundo ano consecutivo. Em sorteio realizado em Nyon, na Suíça, a Uefa colocou os ingleses diante de outros gigantes do continente.

⚽ QUAL É O OPONENTE?

A quase imparável equipe treinada por Pep Guardiola terá pela frente o todo poderoso Real Madrid nas quartas de final. Caso se classifique, enfrentará o qualificado de Arsenal e Bayern de Munique nas semifinais.

📜 HISTÓRICO RECENTE

City e Real se enfrentaram nas duas edições mais recentes da Champions. Em 2022, as duas equipes protagonizaram um duelo de fortes emoções: na ida, os Citizens venceram por 4 a 3 na Inglaterra; na volta, saíram na frente, mas Rodrygo marcou duas vezes nos minutos finais, levou o duelo para a prorrogação, e Benzema fez de pênalti o gol da classificação para levar o Santiago Bernabéu à loucura. No ano seguinte, viria o troco: Vini Jr e Kevin de Bruyne marcaram os gols do empate na ida na Espanha, mas a volta teve um domínio do time de Guardiola, que aplicou um sonoro 4 a 0 e caminhou até a final, onde ergueu sua primeira taça.

Rodri marcou o gol do título da única Champions na história do clube (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

📆 CALENDÁRIO

A data exata dos jogos de ida da fase de quartas da Champions League ainda não está definida, mas Real Madrid e Manchester City já sabem as semanas dos embates. A ida acontecerá no Santiago Bernabéu, no dia 9 ou no dia 10 de abril; a volta, no Etihad Stadium, será no dia 16 ou 17 de abril.

Já a grande decisão da Champions voltará ao Wembley Stadium, em Londres (ING), pela oitava vez na história do continental. O jogo final está marcado para o dia 1 de junho.