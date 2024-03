Ex-número 1 do mundo jogará contra o Brasil na Billie Jean King Cup, em São Paulo

Qualficatória da Billie Jean King Cup será em São Paulo (Foto: Divulgação / Billie Jean King Cup)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 10:19 • Berlim (ALE)

Ex-número 1 do mundo e campeã de dois Grand Slams, Wimbledon e Australian Open, Angelique Kerber foi confirmada no time titular da Alemanha para enfrentar o Brasil pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup, a maior competição de nações do tênis, em São Paulo, entre os dias 12 e 13 de abril.

O time alemão terá ainda Tatjana Maria, 46ª colocada, Laura Siegemund, 87ª, e Anna-Lena Friedsam, 159ª. Apesar de estar abaixo das 600 melhores do mundo, Kerber vem recuperando o ritmo e fez oitavas de final no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nesta semana. A estrela pode ter duelo contra Bia Haddad logo no primeiro dia do confronto no Ginásio do Ibirapuera.

O time brasileiro capitaneado por Luiz Peniza terá, além de Bia Haddad, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Ingrid Martins e Carol Meligeni Alves.

O duelo vale uma vaga nas finais da competição, que serão realizadas em novembro. O time alemão derrotou o Brasil, em Stuttgart, na Alemanha, em abril do ano passado. O time brasileiro buscará vaga inédita na elite do tênis feminino.

Angelique Kerber em ação em Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / AFP)

Kerber ficou um período afastada das quadras por causa da maternidade e voltou a jogar nesta temporada na United Cup, a competição mundial por equipes realizada na Austrália.