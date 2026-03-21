Futebol Internacional

Goleiro do Brasil, Alisson quebra o silêncio após lesão e corte da Seleção

Jogador desfalcou Liverpool em derrota na Premier League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
13:01
Alisson deixa campo de jogo entre Liverpool e Galatasaray lesionado e vira dúvida para convocação de Ancelotti
Alisson deixa campo de jogo entre Liverpool e Galatasaray lesionado em setembro de 2025 (Foto: Ozan Kose/AFP)
Goleiro do Brasil, Alisson quebrou o silêncio após ser diagnosticado com uma lesão e ter sido cortado da Seleção para a Data Fifa. Nas redes sociais, o jogador do Liverpool afirmou que ficará fora dos gramados "por um tempo", mas não especificou o período.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Infelizmente, estarei fora de ação por um tempo. Mas já trabalhando para voltar ainda mais forte. Obrigado pelo apoio.

Neste sábado (21), Alisson não pôde defender o Liverpool na derrota do clube inglês por 2 a 1 para o Brighton, pela Premier League. Após a partida, o técnico Arne Slot não deu previsão de retorno para o brasileiro.

- Alisson está fora durante a pausa internacional e vamos ver depois.

O Liverpool tem um jogo marcado contra o Manchester City no dia 4 de abril, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Não há certeza sobre a disponibilidade de Alisson para o confronto decisivo e em partida única pela competição mais antiga do futebol.

Alisson desfalca o Brasil pela 3ª Data Fifa consecutiva

Nos últimos jogos da Seleção Brasileira, Alisson não esteve presente na equipe de Carlo Ancelotti nos duelos contra Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia por conta de lesões musculares. O atleta também não participará dos confrontos com França e Croácia.

Ainda assim, Alisson é visto como o nome para ser titular do Brasil na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O atleta foi utilizado por Ancelotti nos quatro primeiros jogos da Seleção sob comando do treinador italiano ainda pelas Eliminatórias da América do Sul.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Alisson em ação pela Seleção Brasileira de Ancelotti contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

