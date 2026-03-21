Goleiro do Brasil, Alisson quebra o silêncio após lesão e corte da Seleção
Jogador desfalcou Liverpool em derrota na Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Goleiro do Brasil, Alisson quebrou o silêncio após ser diagnosticado com uma lesão e ter sido cortado da Seleção para a Data Fifa. Nas redes sociais, o jogador do Liverpool afirmou que ficará fora dos gramados "por um tempo", mas não especificou o período.
- Infelizmente, estarei fora de ação por um tempo. Mas já trabalhando para voltar ainda mais forte. Obrigado pelo apoio.
Neste sábado (21), Alisson não pôde defender o Liverpool na derrota do clube inglês por 2 a 1 para o Brighton, pela Premier League. Após a partida, o técnico Arne Slot não deu previsão de retorno para o brasileiro.
- Alisson está fora durante a pausa internacional e vamos ver depois.
O Liverpool tem um jogo marcado contra o Manchester City no dia 4 de abril, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Não há certeza sobre a disponibilidade de Alisson para o confronto decisivo e em partida única pela competição mais antiga do futebol.
Alisson desfalca o Brasil pela 3ª Data Fifa consecutiva
Nos últimos jogos da Seleção Brasileira, Alisson não esteve presente na equipe de Carlo Ancelotti nos duelos contra Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia por conta de lesões musculares. O atleta também não participará dos confrontos com França e Croácia.
Ainda assim, Alisson é visto como o nome para ser titular do Brasil na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O atleta foi utilizado por Ancelotti nos quatro primeiros jogos da Seleção sob comando do treinador italiano ainda pelas Eliminatórias da América do Sul.
