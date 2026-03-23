Qual foi a última vez que um clube do Big Six jogou a segunda divisão inglesa?

Com a derrota para o Nottingham Forest, o Tottenham caiu para a 17ª colocação da Premier League e se aproxima de uma queda para a segunda divisão. A equipe comandada por Igor Tudor tem apenas um ponto na frente do West Ham, que está no 18º lugar e é o primeiro time da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

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Na Inglaterra, existe um grupo de clubes denominado "Big Six" por conta da grandeza nacional, mas também por conta dos altos investimentos financeiros em comparação com outros rivais. Esses clubes são Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham, que dominam o cenário da Premier League.

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Em meio a essa má fase do Tottenham na Premier League, o Lance! relembra as últimas vezes em que os clubes do chamado "Big Six" disputaram a segunda divisão inglesa. Um cenário que não é usual e que não acontece desde o início do século atual.

Quando os clubes do Big Six disputaram a segunda divisão inglesa pela última vez?

Arsenal - Os Gunners disputaram a 2ª divisão pela última vez em 1914/1915. Nas temporadas seguintes, o Campeonato Inglês foi paralisado por conta da 1ª Guerra Mundial, mas o Arsenal segue atuando na elite nacional desde 1919/1920.

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Liverpool - Após uma queda em 1953/1954, os Reds só conseguiram a promoção da 2ª divisão para a elite do futebol inglês em 1961/1962. O Liverpool só sofreu três quedas em sua história, mas se colocou entre os clubes com mais títulos do país após o período conturbado na década de 50.

Manchester United - Após um período de 36 anos na elite da Inglaterra, o Manchester United caiu em 1973/1974 e disputou a 2ª divisão do país em 1974/1975. Os Diabos Vermelhos foram campeões, subiram na temporada seguinte e nunca mais foram rebaixados.

Tottenham - Ameaçado na atual temporada, o Tottenham pode jogar a 2ª divisão pela primeira vez em 49 anos, uma vez que a última vez que os Spurs estiveram na atual Championship foi em 1977/1978. Em 1976/1977, a equipe da capital encerrou o Campeonato Inglês na lanterna e encerrou um período de 27 anos na elite nacional.

Chelsea - Um dos clubes com investimentos mais recentes, o Chelsea chegou a jogar a 2ª divisão inglesa em 1988/1989. Nas décadas de 70 e 80, os Blues viveram fases turbulentas com quedas e promoções constantes. Na temporada 1987/1988, o clube londrino encerrou o Campeonato Inglês na 18ª colocação e tiveram a chance de se salvar nos playoffs, mas foram derrotados no jogo decisivo para o Middlesbrough.

Manchester City - A equipe foi a última a entrar para o chamado "Big Six" após ter recebido um grande investimento dos Emirados Árabes em 2008. Antes disso, o Manchester City passou por muitas dificuldades, tendo atuado na 3ª divisão em 1998/1999. O clube participou da Championship pela última vez em 2001/2002.

Cenário do Tottenham em 2025/2026

Com sete rodadas para o fim da Premier League, o Tottenham volta a jogar em abril após o fim da Data Fifa. O clube pode entrar na zona de rebaixamento em caso de tropeço para o Sunderland e vitória do West Ham sobre o lanterna Wolverhampton.

Após enfrentar o Sunderland, o Tottenham encara Brighton, Wolverhampton, Aston Villa, Leeds, Chelsea e Everton. Uma sequência que coloca os Spurs contra quatro rivais que ocupam as 10 primeiras colocalões da Premier League e brigam por vagas em competições europeias.

Por outro lado, o West Ham enfrenta Wolverhampton, Crystal Palace, Everton, Brentford, Arsenal, Newcastle e Leeds. Os Hammers possuem dois adversários em comum com o Tottenham, mas apenas três rivais que estão na metade de cima da tabela da Premier League.

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