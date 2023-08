REGRAS DO SORTEIO

- No pote 1, estão os cabeças de chave dos grupos

- Clubes do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo

- Caso isso ocorra, o segundo clube sorteado será colocado no grupo seguinte

- Todos os grupos terão a seguinte configuração: Time do Pote 1 + Time do Pote 2 + Time do Pote 3 + Time do Pote 4