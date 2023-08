A segunda fase da Copa da Liga Inglesa teve seu fim nesta quarta-feira (30), com cinco jogos. O Chelsea venceu o AFC Wimbeldon em Stamford Bridge, o Everton bateu o Doncaster Rovers de virada e no duelo de Premier League, o Burnley eliminou o Nottingham Forest. A goleada do dia ficou na conta do Blackburn, que aplicou um 8 a 0 para cima do Harrogate Town. Confira no LANCE! todos os resultados desta quarta.