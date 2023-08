COMO FOI A PARTIDA?

O Wimbledon, da quarta divisão do futebol inglês, surpreendeu ao abrir o placar, ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos, de pênalti, com James Tilley. Assustado, o Chelsea saiu para o jogo, impôs a soberania e dominou o adversário, com 87% da posse de bola e oito finalizações. O gol de empate foi somente nos acréscimos, aos 46, com Enzo Fernández, também de pênalti.