Quais são as chances de Rodri levar o prêmio Fifa The Best?

Com Rodri entre os favoritos, a Fifa anunciará, nesta terça-feira (17), o vencedor do prêmio The Best, concedido ao melhor jogador do mundo em 2024. Apesar da grande rejeição após a conquista Bola de Ouro 2024, organizado revista "France Football", o espanhol ainda chega forte para levar mais um prêmio.

Campeão da Eurocopa e da Premier League, o atleta superou nomes como Vini Jr e Jude Bellingham, do Real Madrid, e encerrou um jejum de 64 anos sem que um espanhol fosse eleito melhor jogador do mundo. Porém, mesmo que haja dissonância, a escolha de Rodri se deveu graças à ótima temporada individual por time e seleção.

Peça crucial nos esquemas de Pep Guardiola e Luis de la Fuente, Rodri foi essencial no tetracampeonato da Espanha na Eurocopa, além de ter sido eleito o melhor jogador da competição. Com um elenco bastante renovado, o atleta fez parte da espinha dorsal do time da Fúria Roja. Além disso, o espanhol teve a seu favor dois fatores: enfrentou outros favoritos, como Mbappé e Bellingham, e saiu vitorioso em ambos.

No Manchester City, o meia teve uma temporada de encher os olhos. Foram oito gols e nove assistências em 34 partidas na Premier League, sendo crucial para o título dos Sky Blues pelo quarto ano seguido na Inglaterra.

Rodri na temporada 2023-24

50 partidas 9 gols 13 assistências 38 vitórias 11 empates 1 derrota 49 jogos de invencibilidade

TÍTULOS

Premier League

Eurocopa

Fifa The Best foi criado pela entidade em 2016 (Foto: Harold Cunningham/FIFA)

Quando será a votação do The Best?

O evento acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental de 2024, a ser disputada entre Pachuca e Real Madrid na quarta (18). A cerimônia de entrega das premiações também será em Doha, no Catar, mais precisamente na Aspire Academy, e contará com a presença de diversos embaixadores e mandatários do esporte.

Diferentemente da Bola de Ouro, o público teve direito ao voto no The Best, se somando a jogadores, treinadores e capitães escolhidos pela entidade máxima do futebol mundial.

Um corpo de jurados especiais da Fifa escolherá os prêmios de melhor fã (Gui, pequeno torcedor do Vasco, está na lista) e fair play. Grandes jogadores do mundo estão na briga por um lugar no time ideal do futebol masculino e feminino, assim como jogadores do futebol brasileiro: Ganso, Nino, Germán Cano, James Rodríguez e Thiago Almada são alguns dos exemplos.

1️⃣ Vini Jr e Rodri favoritos: Veja todos os indicados ao Fifa The Best 2024

🎖️ THE BEST MEN'S PLAYER - MELHOR JOGADOR DO MUNDO

⚽ Dani Carvajal - Real Madrid

⚽ Erling Haaland - Manchester City

⚽ Federico Valverde - Real Madrid

⚽ Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

⚽ Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ Kylian Mbappé - PSG/Real Madrid

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Lionel Messi - Inter Miami

⚽ Rodri - Manchester City

⚽ Toni Kroos - Real Madrid

⚽ Vini Jr - Real Madrid