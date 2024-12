Entenda as chances de Jude Bellingham no prêmio The Best

Apesar do favoritismo de Vini Jr., Jude Bellingham, meia do Real Madrid e da Seleção da Inglaterra, é um dos grandes nomes para o prêmio The Best, entregue nesta terça-feira (17). Além da dupla merengue, a honraria também tem Rodri, atual Bola de Ouro e volante do Manchester City, como possível vencedor.

O evento acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental de 2024, a ser disputada entre Pachuca e Real Madrid na quarta (18). A cerimônia de entrega das premiações também será em Doha, no Catar, mais precisamente na Aspire Academy, e contará com a presença de diversos embaixadores e mandatários do esporte.

As chances de Jude Bellingham

Apesar do brilho e poder de decisão de Vini Jr na reta final da temporada com a camisa merengue, Bellingham foi protagonista em níveis semelhantes ao do brasileiro. O início de passagem pelo Real Madrid foi marcado por gols decisivos e o faro artilheiro, apesar de atuar muitas vezes como meia. A temporada 2023-24 do britânico pode ser considerada a do "salto" que o transformou em uma superestrela do futebol.

BELLINGHAM EM 22/23: 14 gols e 6 assistências em 42 jogos

BELLINGHAM EM 23/24: 23 gols e 13 assistências em 42 jogos

"Surpreendente" é o adjetivo que melhor define a temporada do atleta. A esperança era pulsante, até pelo alto valor pago ao time aurinegro pela contratação, porém, é correto afirmar que Jude extrapolou todas as expectativas. Nos primeiros 13 jogos, ele alcançou a marca de 13 gols, o mesmo número de Cristiano Ronaldo em sua temporada de estreia pelo clube.

Em muitos momentos, Bellingham pareceu viver como o protagonista de um filme. Não importa o quão tarde a partida estivesse: se o Real Madrid estivesse atrás no placar, ou empatando um jogo, o "Belligol" apareceria nos acréscimos para desafogar os Blancos. Foi assim nos dois clássicos contra o Barcelona, no primeiro e no segundo turno de LA LIGA.

Na seleção inglesa a lógica foi a mesma. Com a corrida pela Bola de Ouro completamente indefinida, os campeonatos continentais ganharam muito impacto para a decisão, e Bellingham assumiu o protagonismo mais uma vez. De forma semelhante às atuações em Madri, ele apareceu para encaminhar a classificação da Inglaterra para as quartas de final da Eurocopa com um gol antológico de voleio aos 50 minutos do segundo tempo, contra a Eslováquia.

Apesar disso, o meia corre por fora na premiação desta terça-feira (17). Na entrega da Bola de Ouro, em outubro deste ano, Bellingham ficou na terceira posição geral, com 917 pontos, atrás de Vini Jr. e Rodri.

Diferentemente da Bola de Ouro, o público teve direito ao voto no The Best, se somando a jogadores, treinadores e capitães escolhidos pela entidade máxima do futebol mundial. A restrição da escolha a jornalistas de todo o mundo foi o motivo mais apontado para explicar a derrota de Vinícius para Rodri em outubro, em decisão que chocou o mundo do futebol.

Bellingham comemora gol do Real Madrid contra a Atalanta (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Veja todos os prêmios e indicados ao Fifa The Best 2024

🎖️ THE BEST MEN'S PLAYER - MELHOR JOGADOR DO MUNDO

⚽ Dani Carvajal - Real Madrid

⚽ Erling Haaland - Manchester City

⚽ Federico Valverde - Real Madrid

⚽ Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

⚽ Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ Kylian Mbappé - PSG/Real Madrid

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Lionel Messi - Inter Miami

⚽ Rodri - Manchester City

⚽ Toni Kroos - Real Madrid

⚽ Vini Jr - Real Madrid

🎖️ THE BEST WOMEN'S PLAYER - MELHOR JOGADORA DO MUNDO

⚽ Aitana Bonmatí - Barcelona

⚽ Barbra Banda - Shanghai Shengli/Orlando Pride

⚽ Caroline Graham Hansen - Barcelona

⚽ Keira Walsh - Barcelona

⚽ Khadija Shaw - Manchester City

⚽ Lauren Hemp - Manchester City

⚽ Lindsey Horan - Lyon

⚽ Lucy Bronze - Barcelona/Chelsea

⚽ Mallory Swanson - Chicago Red Stars

⚽ Mariona Caldentey - Barcelona/Arsenal

⚽ Naomi Girma - San Diego Wave

⚽ Ona Battle - Barcelona

⚽ Salma Paralluelo - Barcelona

⚽ Sophia Smith - Portland Thorns

⚽ Tabitha Chawinga - PSG/Lyon

⚽ Trinity Rodman - Washington Spirit