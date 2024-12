Quais são as chances de Vini Jr levar o prêmio Fifa The Best?

Vini Jr é um dos favoritos a vencer o prêmio Fifa The Best, que será concedido nesta terça-feira (17) ao melhor jogador do mundo. Ainda sob os estigmas da dolorida derrota na Bola de Ouro para Rodri, o brasileiro terá a oportunidade perfeita para dar a volta por cima sob o polêmico triunfo do espanhol na cerimônia da France Football.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr ou Rodri? Fifa anuncia vencedores do The Best nesta terça-feira (17)

O camisa 7 do Real Madrid é considerado o principal candidato à honraria. Com a camisa merengue, viveu uma temporada iluminada ao conduzir a equipe ao título de La Liga e anotar gols importantes na campanha de título da Champions League, incluindo um na final diante do Borussia Dortmund.

O protagonismo se manteve na primeira metade de 2024-25. São 13 gols e nove assistências em 20 partidas; nos quatro jogos em que esteve lesionado, viu os comandados de Carlo Ancelotti serem derrotados duas vezes, por Liverpool e Athletic Bilbao. Prova cabal - e já assumida por companheiros, treinador e veículos locais - de sua influência direta no clube que, considerado por muitos, é o maior do mundo.

continua após a publicidade

Em comparação aos seus principais adversários, Vini vê novamente a sombra de Rodri lhe assolar. O jogador do Manchester City venceu a Premier League e a Eurocopa pela Espanha, enquanto o brasileiro falhou em conduzir a Seleção ao título da Copa América; na atual temporada, se lesionou gravemente e só deve voltar no segundo semestre de 2025. O prestígio do volante na Europa é grande, e os votos dos jornalistas, capitães e treinadores pode pesar a seu favor.

Os demais nomes estão consideravelmente atrás. Jude Bellingham não teve o protagonismo esperado nos momentos decisivos; Kroos e Carvajal foram peças importantes, mas nem de longe chegaram ao nível de Vinícius. Olhando para além do Real Madrid, Haaland não foi tão imparável quanto em 2022-23; Florian Wirtz se destacou pelo Bayer Leverkusen a nível nacional, mas não além disso; e Messi, pelo Inter Miami, terá missão complicada em ano de decepção na MLS.

continua após a publicidade

➡️ Para acompanhar todas as notícias de futebol internacional, acesse o Lance! e fique por dentro em tempo real

Se por um lado o favoritismo pode pesar em votos de adversários na Europa, o voto público, permitido pela Fifa no The Best de 2024, é um ponto que amplia a capacidade de vitória de Vini Jr. O brasileiro tem muita força entre torcedores brasileiros e merengues, e pode ser o ponto de virada de chave para o reconhecimento individual.

Candidato ao Fifa The Best, Vini Jr marcou gol pela segunda vez em uma final de Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Na Bola de Ouro, apontado como favorito por toda a imprensa europeia, Vinícius ficou sabendo que não venceria a premiação no dia da cerimônia. Como uma espécie de retaliação, o presidente do Real, Florentino Pérez, boicotou a France Football e vetou a viagem de todos os indicados blancos a Paris, vendo de seu território o triunfo de Rodri.

Mas nem só de privilégios vive a Fifa em relação ao ponta-esquerda revelado pelo Flamengo. No último ano, Vini Jr não foi sequer listado entre os 12 indicados, o que também gerou revolta pública.

Desta vez, Vinícius cresce em chances. A presença do público na votação e o anseio da Fifa em não repetir as polêmicas do último ano e da revista francesa, aliados a um grande desempenho contínuo e linear do craque, são pontos que elevam o favoritismo. Resta saber se, novamente, a voz do craque será deixada de lado ou se, finalmente, a justiça será feita.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🏆 Vini Jr e Rodri favoritos: Veja todos os prêmios e indicados ao Fifa The Best 2024

⚽ Dani Carvajal - Real Madrid

⚽ Erling Haaland - Manchester City

⚽ Federico Valverde - Real Madrid

⚽ Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

⚽ Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ Kylian Mbappé - PSG/Real Madrid

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Lionel Messi - Inter Miami

⚽ Rodri - Manchester City

⚽ Toni Kroos - Real Madrid

⚽ Vini Jr - Real Madrid