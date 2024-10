Locutor ‘esquece’ de narrar gol de Vini Jr e crava Bola de Ouro para o atacante

Vini Jr marcou três gols contra o Borussia Dortmund (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 19:12 • Madri (ESP)

Com três gols, o atacante Vini Jr brilhou na goleada do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (22), pela Champions League. No segundo do brasileiro, o narrador André Henning, da TNT Sports, demorou a gritar gol e preferiu exaltar o jogador.

- Melhor do mundo! Melhor do mundo! Segunda-feira eu te vejo levantando o troféu, Vini. Segunda-feira, a TNT Sports vai mostrar você sendo o melhor do mundo. Você vai ser o melhor do mundo - disse André Henning, antes do grito de gol.

No terceiro de Vini Jr, outra pintura do brasileiro, André Henning disse "você está de brincadeira, Malvadeza?", antes de gritar gol. O atacante fechou a goleada do Real Madrid, que também já havia marcado outros dois gols, com Lucas Vázquez e Antonio Rudiger.

O prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, acontece na próxima segunda (28). Na última temporada pelo Real Madrid, o Vini Jr marcou 24 gols e deu nove assistências em 39 partidas, tendo conquistado Champions League, Supercopa da Uefa, La Liga e Supercopa da Espanha.