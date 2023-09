A Saudi Pro League, inclusive, vive o melhor momento de sua história. O aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local fez com que craques do mundo inteiro optassem por migrar para o Oriente Médio, o que aumentou a visibilidade da liga e deixou mais altas as possibilidades de sediar a Copa do Mundo de 2030 no país. Confira quais são os times sauditas que estão na disputa da AFC Champions League.