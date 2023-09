ALTOS E BAIXOS

A equipe do Al-Ahli, por sua vez, não vive seu melhor momento. Também contando com o aporte do Fundo de Investimento Público local, a diretoria investiu pesado e fez grandes contratações, fechando com nomes como Mahrez, Roberto Firmino e o goleiro Mendy, ex-Chelsea. Porém, sob o comando de Matthias Jaissle, o time ainda não conseguiu empolgar nas atuações. Apesar disso, as vitórias estão chegando: o esquadrão do técnico europeu ocupa a quinta colocação da liga, com 15 pontos.