BRIGHTON 2x3 AEK ATENAS: Brasileiro brilha, mas Gaviotas sofrem derrota com gol no fim

Sensação da Premier League, em quinto lugar, com 12 pontos em cinco partidas, o Brighton estreou na Liga Europa e por pouco não saiu com três pontos. Aos 11 minutos, o placar foi inaugurado pelo AEK Atenas, com Sidibé. João Pedro, ex-Fluminense, marcou duas vezes, de pênalti, para o Brighton, mas o time grego encontrou o caminho do gol outras duas vezes, com Gacinovic e Ezequiel Ponce.



