Chelsea e Arsenal empataram por 1 a 1, em Stamford Bridge, em Londres. O duelo foi válido pela 11ª rodada da Premier League. O brasileiro Gabriel Martinelli, recém convocado por Dorival Júnior, foi um dos destaques da partida e marcou o gol dos Gunners no jogo.

Apesar de sair atrás do placar, o Chelsea empatou o jogo com gol de Pedro Neto. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. Os Blues estão em terceiro no torneio com 19 pontos, a mesma pontuação do Arsenal, o quarto colocado. Na liderança, o Liverpool abriu nove pontos de vantagem sobre os londrinos.

Como foi o jogo?

Fazendo seu papel mandante, o Chelsea dominou o primeiro tempo e teve as melhores chances ofensivas. Até os 25 minutos, só os Blues atacaram, mas não conseguiram ser eficientes. Restando 20 minutos para o intervalo, o Arsenal melhorou no jogo.

Os Gunners chegaram a marcar ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Havertz recebou bom passe, finalizou e balançou as redes. A arbitragem anulou o gol após revisão do VAR. Apesar da anulação, o lance retratou o que viria na etapa final.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli recebeu lançamento de Odegaard e finalizou com classe para abrir o placar. Com o Arsenal em vantagem, o Chelsea passou a tomar mais iniciativa no ataque.

Dez minutos após o gol de Martinelli, Enzo Fernandéz achou Pedro Neto na entrada da área. O português arriscou e acertou o canto do gol defendido por Raya. A partida terminou empatada.

Gabriel Martinelli marcou o gol do Arsenal no jogo contra o Chelsea (Photo by Glyn KIRK / AFP)

A semana de Martinelli

Apesar do empate, o confronto entre Arsenal e Chelsea finalizou uma semana positiva para Gabriel Martinelli. No sábado (9), o jogador foi convocado por Dorival Júnior para os próximos jogos da Seleção Brasileira, contra Venezuela e Uruguai, no dia 14 e 19 deste mês, respectivamente.

O jogador foi chamado para o lugar de Rodrygo que foi cortado da Seleção Brasileira após sair lesionado do confronto entre Real Madrid e Osasuna, neste sábado (9).

Próximo jogo

Na 12ª rodada, o Arsenal encara o Nottingham Forest, no Emirates Stadium, enquanto o Chelsea vai jogar contra o Leicester, fora de casa. Os jogos vão acontecer após o fim da Data Fifa, na próxima semana. As partidas estão marcadas para o dia 20 de novembro.