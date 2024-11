Atlético de Madrid marca no último minuto e vence PSG pela Champions League

Ángel Correa comemora o gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o PSG pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 19:02 • Paris (FRA)

O Atlético de Madrid venceu o PSG por 2 a 1 nesta quarta-feira (6), pela quarta rodada da fase de liga da Uefa Champions League, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (França). Os gols do jogo foram marcados por Zaire-Emery, aos 13 minutos do primeiro tempo, para os franceses; Nahuel Molina, aos 17 do primeiro tempo, e Ángel Correa, aos 48 do segundo tempo, balançaram as redes para os espanhóis.

O resultado colocou o Atlético de Madrid na zona de classificação para os playoffs da Champions League, na 23ª posição, com seis pontos em quatro jogos. O PSG, por sua vez, se complicou na tabela: com apenas quatro pontos em quatro jogos, o time francês saiu da zona de classificação para os playoffs e terminou a rodada na 25ª posição.

Como foi o jogo

O PSG começou tentando se impor diante do Atlético de Madrid, e forçou pelo menos dois erros na saída de bola do clube espanhol. Na terceira falha, não houve perdão: Dembelé se aproveitou da indecisão de Lenglet na saída de bola, roubou a bola na entrada da área e acionou Zaire-Emery que infiltrava para finalizar e abrir o placar. A resposta colchonera veio apenas quatro minutos depois: após bate e rebate na área do PSG, Molina aproveitou a sobra da jogada e finalizou forte para empatar o duelo.

A segunda etapa ficou marcada por uma tentativa de pressão do PSG, que forçou boas defesas de Oblak em ao menos dois lances perigosos. O Atlético de Madrid, por sua vez, soube se proteger na defesa e arriscou algumas escapadas em contra-ataque. Em uma delas, no último lance da partida, Oblak ligou rapidamente o contra-ataque e Ángel Correa finalizou cruzado para dar a vitória aos espanhóis, a segunda na competição.

O que vem pela frente na Champions

O PSG volta a campo no sábado (9), às 17h (hora de Brasília), para enfrentar o Angers, pelo Campeonato Francês. O Atlético de Madrid, por sua vez, visita o Mallorca no domingo (10), às 12h15 (hora de Brasília), por La Liga.

Luis Enrique (ao fundo) e Diego Simeone observam o duelo entre PSG e Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 1 X 2 ATLÉTICO DE MADRID

4ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 17h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (França)

🥅 Gols: Zaire-Emery (13'/1ºT) para o PSG; Nahuel Molina (17'/1ºT) e Ángel Correa (48'/2ºT) para o Atlético de Madrid

🟨 Cartões amarelos: Ángel Correa (41'/2ºT), para o Atlético de Madrid

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery (Kolo Muani, aos 28'/2ºT) e João Neves (Fabián Neves, aos 22'/2ºT); Dembélé (Doué, aos 45'/2ºT), Asensio (Lee Kang-In, aos 22'/2ºT) e Barcola

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Nahuel Molina, Witsel e Lenglet; Giuliano Simeone (Riquelme, aos 14'/2ºT), Rodrigo De Paul (Koke, aos 14'/2ºT), Conor Gallagher (Samuel Lino, aos 32'/2ºT), Pablo Barrios e Javi Galán (Reinildo, aos 14'/2ºT); Julián Álvarez (Ángel Correa, aos 22'/2ºT) e Antoine Griezmann

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

4️⃣ Quarto árbitro: Damian Kos (POL)

🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)