PSG prepara barca de oito jogadores para a próxima temporada

O PSG iniciou um planejamento para manter a hegemonia no futebol europeu e definiu uma barca com oito jogadores "dispensáveis" para a temporada 2025/26. Segundo informações do jornal francês "L'Équipe", o técnico Luis Enrique acredita que nomes como Marco Asensio, Kolo Muani, Renato Sanches, Skriniar, Carlos Soler, Mukiele, Housni e Lucas Lavallée estão fora dos planos da equipe parisiense.

A ideia é reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas contratações nesta janela, visto que os atletas citados não corresponderam às expectativas do Paris nas últimas temporadas. Crias da base ou contratados por altos investimentos, o grupo não exerce um papel ativo no time do treinador espanhol.

Os jogadores treinam separados do grupo principal - já que disputaram o Mundial de Clubes e estão de férias - e aguardam definições com seus representantes e possíveis interessados.

Motivo da 'barca' dos jogadores do PSG

Ainda de acordo com o diário francês, Luis Enrique pretende trabalhar com um grupo mais enxuto e versátil no PSG. Parte dos recursos liberados será destinada à chegada de reforços pontuais, visando manter o alto nível competitivo. Caso o PSG encontre novos clubes para os oito, a economia em salários deve alcançar 100 milhões de euros (em torno de R$ 653,5 milhões).

Dos jogadores citados, Kolo Muani foi comprado pelo PSG em setembro de 2023 junto ao Eintracht Frankfurt por 90 milhões de euros (R$ 480 milhões), mas teve dificuldades para justificar o investimento. Asensio e Skriniar foram contratados sem custos, mas não se firmaram.

Além do trio, a situação de Carlos Soler e Renato Sanches também preocupa a direção, visto que ambos sofreram com problemas físicos que limitaram o rendimento da dupla que chegou com grandes expectativas.

