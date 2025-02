Rashford e atacante do PSG: gigante inglês fecha pacote de contratações de peso

Após período conturbado no Manchester United, Marcus Rashford está muito próximo de ver a novela envolvendo seu nome chegar ao fim. O atacante inglês tem acerto encaminhado para reforçar o Aston Villa, oitavo colocado na Premier League e classificado às oitavas da Champions. Além do atleta, os Villans estão próximos de anunciar Marco Asensio, atacante ex-Real Madrid que estava sem espaço no PSG.

Ambas as notícias foram confirmadas pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais. Tanto Rashford, quanto Asensio, farão exames médicos para sacramentar os negócios por empréstimo. O atacante inglês chega com uma opção de compra fixada em 40 milhões de euros e três anos de contrato, enquanto o espanhol será jogador do time britânico até junho deste ano, com o salário totalmente coberto pelos Villans.

As chegadas são tratadas como reposições a uma perda de peso para o elenco liderado por Unai Emery. Jhon Durán, colombiano de 21 anos que se destacava com a camisa da equipe, foi negociado com o Al-Nassr e se junta a Cristiano Ronaldo para o restante da temporada. O negócio, avaliado em 77 milhões de euros, ajudou o Aston Villa a se reforçar na mesma janela com peças de impacto no ataque.

Jhon Duran, ex-Aston Villa, assinou com o Al-Nassr e deixou espaço no ataque da equipe; Rashford é escolhido como opção (Foto: Paul ELLIS / AFP)

As duas opções são desejos de Unai Emery e oportunidades de mercado. Rashford, em completa ruptura com o treinador Rúben Amorim, gerava interesse do Milan e do Barcelona, mas optou por permanecer na Inglaterra, enquanto Asensio ganhava poucos minutos no PSG e tinha o empréstimo como uma chance de voltar a ganhar tempo de jogo. O espanhol, inclusive, tinha sido pelo Aston Villa antes mesmo de fechar com o PSG.

Apesar de fazer uma temporada pior que 2023-24 na Premier League, o Aston Villa tem campanha sólida na Champions. Classificado às oitavas de final na oitava colocação geral, o time espera a definição dos playoffs para saber o adversário na fase eliminatória: Sporting, Borussia Dortmund, Club Brugge e Atalanta disputam vaga no caminho da equipe inglesa.

