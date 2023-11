A parte de baixo da tabela está bem "embolada", já que apenas três pontos separam o 8º do 16º colocado. Portanto, os visitantes vão com tudo em busca da vitória visando subir posições. Na última rodada do Campeonato Francês, o PSG venceu o Stade Brestois por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Montpellier derrotou o Toulose por 3 a 0, no Stade de la Mosson.