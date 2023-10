Com a derrota, o Brest segue com 15 pontos e ocupa a sexta posição da Ligue 1. No próximo domingo (5), o time volta a entrar em campo pela competição e visita o Mônaco. Já o PSG assume provisoriamente a segunda colocação e é novo vice-líder do Campeonato Francês, com 21 pontos, e joga em casa contra o Montpellier na sexta-feira (3).