Oito pontos isolado na liderança do Campeonato Francês, o PSG recebe o Lille neste sábado (10), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes. Se vencer, a equipe parisiense pode aumentar a vantagem no topo, mas o Lille não promete jogo fácil: o time é o quarto colocado na tabela e briga por vaga na próxima Liga dos Campeões. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.