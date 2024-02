Neste sábado (10), às 14h30 (horário de Brasília), o Newcastle visita o Nottingham Forest no City Ground, em Nottingham (ING), em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. Os Magpies tentam se recuperar de um momento instável na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da liga; já os donos da casa precisam vencer para seguir fora da zona de rebaixamento, estando dois pontos acima do Z3. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.