PSG supera o Monaco e aumenta a vantagem no Campeonato Francês

O PSG superou o Monaco, nesta quarta-feira (18), por 4 a 2. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês, terminou com a vantagem para a equipe de Paris e garantiu a liderança isolada com 40 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida entre Monaco e PSG

A partida foi agitada para os dois lados. O Paris Saint-Germain abriu o marcador aos 24 minutos com Desiré. Para descontar para a equipe da casa, Eliesse Ben-Seghir e Embolo marcaram e o Monaco ficou na frente (2 a 1).

Mas, não foi o suficiente para parar o time avassalador do PSG, que vem invicto na temporada. Dembelé e Gonçalo Ramos deixaram sua marca aos 64 e 83 minutos, respectivamente. Dembelé fechou a conta do dia. O jogador puxou o ataque e encobertou o goleiro para marcar o quarto. Fim de jogo 4 a 2 para o PSG.

continua após a publicidade

➡️ Após The Best, Vini Jr recebe ‘Bola de Ouro’ da Fifa na Copa Intercontinental

Donnarumma machucado

O goleiro Gianluigi Donnarumma levou um forte pisão no rosto do zagueiro Wilfried Singo, logo aos 13 minutos iniciais da partida. Apesar de não ser um lance intencional, Singo cravou a sola da chuteira do lado esquerdo do rosto do goleiro e recebeu um cartão amarelo.

Donnarumma foi atendido em campo, mas não aguentou e precisou ser substituído por Matvey Safonov. O goleiro precisou levar alguns pontos.

➡️Donnarumma, do PSG, leva solada no rosto em clássico na França; veja

PSG supera o Monaco pelo Campeonato Francês (Photo by Valery HACHE / AFP)

O que vem por ai?

Com o resultado, o Paris Saint-Germain abre 10 pontos para o segundo colocado do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille. O próximo desafio do time de Paris será no domingo (22), às 17h (de Brasília) pela primeira rodada da Copa da França ao enfrentar o Lens.