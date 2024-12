Donnarumma, do PSG, leva solada no rosto em clássico na França; veja

O clássico entre Mônaco e PSG, válido pela 16ª rodada da Ligue 1, ficou marcado por uma cena forte. Aos 17 minutos de partida, Gianluigi Donnarumma, goleiro da equipe parisiense, levou a pior em uma dividida de bola com Wilfried Singo, defensor do time monegasco. Após rebater a bola na condução do marfinense, o italiano sofreu uma solada no rosto.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Jesus faz hat-trick e salva Arsenal na Copa da Liga Inglesa

Em alta velocidade, o lance acabou dilacerando a face de Donnarumma, que precisou deixar o gramado substituído por Safonov e precisou levar dez pontos na bochecha direita. O árbitro François Letexier deu apenas um cartão amarelo para o jogador do Mônaco. Confira o lance:

Goleiro do PSG leva solada no rosto

Gianluigi Donnarumma sofre solada no rosto em Mônaco x PSG (Foto: Valery Hache/AFP)

O jogo precisou ser paralisado para o atendimento de Donnarumma no Estádio Louis II. Após minutos em atendimento, o sangramento foi estacando na bochecha do italiano. Vale lembrar que o lance passou pela revisão do árbitro de vídeo, que não recomendou a expulsão do lateral-direito.

continua após a publicidade

Porém, o jogo não ficou apenas marcado pelo episódio. Mesmo com o desfalque do arqueiro titular, o PSG conquistou mais uma vitória na Ligue 1, desta vez, por 4 a 2, e segue na liderança isolada na tabela, com dez pontos a mais que o segundo colocado, Olympique de Marseille. Os gols do triunfo foram marcados por Doué, Gonçalo Ramos e Dembélé, duas vezes, enquanto Embolo e Ben Seghir anotaram os gols dos donos da casa.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional