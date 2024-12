O melhor do mundo não para de acumular premiações. Após conquista no Fifa The Best na terça-feira (17), Vini Jr foi escolhido como o "Golden Ball" (Bola de Ouro) da Copa Intercontinental nesta quarta. O brasileiro foi destaque na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, que rendeu aos merengues o título da competição.

Além do prêmio de melhor do torneio, Vinícius recebeu também o troféu de melhor jogador da decisão. O atacante e o clube espanhol disputaram apenas a partida contra os mexicanos. Fede Valverde, companheiro de Vini, ficou com a "Bola de Prata", enquanto Elías Montiel, do Pachuca, foi eleito o "Bola de Bronze".

Números de Vini Jr contra o Pachuca:

Melhor em campo na final do Intercontinental, Vini Jr conduziu o Real Madrid ao título com participação direta em dois dos três gols da equipe. Ainda no primeiro tempo, o camisa 7 driblou o goleiro e serviu Kylian Mbappé, que abriu o placar. Já nos minutos finais, quando Rodrygo já havia feito 2 a 0 para os Galáticos, Vinícius cobrou e converteu pênalti para dar números finais à decisão.

Confira abaixo números do atacante na partida.

⌛ 90 minutos ⚽️ 1 gol 🅰️ 1 assistência 👟 5 finalizações (3 no gol) 🧠 1 grande chance criada 🔑 2 passes decisivos 🕺 2 dribles certos (50%) 💪 7/10 duelos ganhos (70%) 🆚 2 desarmes 👊 3 faltas sofridas (!) 💯 Nota Sofascore 8.4

Como foi o jogo?

Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, no estádio Lusail, no Qatar, e conquistou o título da Copa Intercontinental. Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. marcaram os gols da equipe espanhola nesta quarta-feira (18). Foi o nono título mundial do clube.

