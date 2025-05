PSG recebe notícia positiva antes de final da Champions League

O PSG anunciou, nesta sexta-feira (30), os relacionados para enfrentar a Inter de Milão na final da Champions League. Entre os nomes que estarão à disposição do técnico Luis Enrique, o que mais chama atenção é o zagueiro francês Presnel Kimpembe, que volta a jogar após acumular lesões durante mais de dois anos.

Kimpembe não atua regularmente desde fevereiro de 2023, após grave ruptura no tendão de Aquiles que o tirou de campo por uma temporada inteira. Em 2024/25, o zagueiro participou de cinco jogos, sendo dois pelo Campeonato Francês, dois pela Copa da França e um na goleada do PSG por 7 a 0 sobre o Brest, nos playoffs da Champions League. Ao todo, foram 81 minutos defendendo a camisa parisiense.

Sem ser relacionado desde a vitória no jogo de ida contra o Arsenal e sem jogar desde o dia 19 de abril, Kimpembe volta a ter oportunidade de atuar pelo Paris. Ao lado de Marquinhos, o zagueiro francês é titular do PSG desde 2021, ano de saída de Thiago Silva.

Entre os relacionados da equipe de Luis Enrique estão: Donnarumma, Safonov, Tenas; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Pacho, Beraldo; Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha, Neves, Lee, Doué, Mayulu; Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé, Ramos, Mbaye.

Preparação do PSG para a final da Champions League

O PSG terá força máxima para encarar a Inter de Milão na decisão da Liga dos Campeões. Até o momento, não há jogadores lesionados ou dúvidas para a final, que será disputada em Munique. O clube entrará em campo em busca do troféu inédito, além de completar a tríplice coroa.

A final da Champions League será disputada no sábado, dia 31 de maio, às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, estádio do Bayern de Munique.

