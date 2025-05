Quem é mais rico? Compare as finanças bilionárias de PSG e Inter de Milão

Paris Saint-Germain e Inter de Milão entram em campo neste sábado (31), em Munique, na Alemanha, para disputar a grande final da Champions League 2024/25. Além do prestígio esportivo, o confronto opõe dois dos clubes mais valiosos e poderosos financeiramente do futebol europeu, mas com um abismo considerável quando o assunto são as receitas anuais.

💰 PSG fatura o dobro da Inter de Milão

De acordo com o mais recente levantamento da Deloitte, o PSG teve um faturamento de impressionantes € 805,9 milhões na temporada 2023/24, sendo o 3º maior clube em receita no mundo. Já a Inter aparece na 14ª posição, com um faturamento anual de € 391 milhões, menos da metade do valor arrecadado pelos franceses.

O clube parisiense também lidera quando se analisa o valor de mercado do elenco. Segundo o site Transfermarkt, o PSG possui um plantel avaliado em € 923,5 milhões, enquanto o grupo de jogadores da Inter de Milão está estimado em € 663,8 milhões.

🏟️ Receitas: como PSG e Inter ganham dinheiro?

PSG 📊 Receita total: € 805,9 milhões

🎟️ Matchday (bilheteria): € 170 milhões

€ 170 milhões 📺 Broadcasting (transmissão): € 245 milhões

€ 245 milhões 🤝 Comercial (patrocínios e merchandising): € 391 milhões

€ 391 milhões Inter de Milão 📊 Receita total: € 391 milhões

🎟️ Matchday (bilheteria): € 81 milhões

€ 81 milhões 📺 Broadcasting (transmissão): € 198 milhões

€ 198 milhões 🤝 Comercial (patrocínios e merchandising): € 112 milhões

As cifras mostram que o PSG lidera em todas as fontes de receita, especialmente no setor comercial, impulsionado por contratos globais com marcas como Nike e Qatar Airways.

🤑 Folhas salariais também seguem a mesma lógica

O PSG mantém uma das folhas salariais mais caras da Europa: são € 196,8 milhões por ano investidos no pagamento dos atletas. A Inter de Milão destina € 140,7 milhões anualmente aos seus jogadores — uma diferença de mais de € 50 milhões.

⚽ Investimento que se reflete no campo

A disparidade financeira reflete a política de investimentos mais agressiva do PSG, que busca transformar seu poderio econômico em conquistas esportivas. Do outro lado, a Inter de Milão mantém uma gestão focada na sustentabilidade, mas com resultados expressivos, como a chegada à final da Champions.

