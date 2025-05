Ídolo do PSG, Pauleta projeta final da Champions e faz comparação com time de Neymar

Ídolo do PSG, Pauleta celebrou a presença do clube francês na final da Champions League 2024/2025. Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o evento Legends Tournament, em Curaçao, o português não escondeu a torcida por sua ex-equipe.

- O PSG está fazendo uma excelente temporada. Espero que sábado termine da melhor maneira, porque o clube e seus torcedores merecem vencer a Champions. É mais uma oportunidade contra a Inter e espero que vença.

Pauleta também comparou a atual equipe do PSG com a de Neymar e Mbappé, que foi derrotada na final da Champions League para o Bayern de Munique, em 2020. O ex-jogador acredita que o time de Luis Enrique está melhor preparado em relação a decisão de cinco anos atrás.

- É uma equipe mais coletiva, que joga um futebol muito apoiado, com muita qualidade a nível individual, mas principalmente é uma verdadeira equipe. Acredito que está muito melhor preparada do que nos anos anteriores.

Terceiro maior goleador do PSG, Pauleta também elogiou o momento vivido pelo Dembélé, que é a principal esperança de gols na Champions League. O francês é o artilheiro do clube na competição com oito gols marcados, além de ter contribuído com quatro assistências.

- Uma excelente temporada com muitos gols e muitas assistências. Uma qualidade de jogo muito elevada. Espero que ele possa fazer diferença com toda a equipe.

No sábado, o PSG enfrenta a Inter de Milão, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em busca do inédito título da Champions League. Na temporada passada, os franceses chegaram na semifinal, mas Luis Enrique e seu elenco buscam superar os feitos anteriores.