Arsenal domina, aproveita erros e derrota Chelsea pela Copa da Liga Inglesa
Goleiro dos Blues falha em dois lances, e Gunners saem na frente na semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 em partida válida pela partida de ida semifinal da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (14), no Stamford Bridge, em Londres (ING). Em partida de superioridade dos Gunners, a equipe comandada por Mikel Arteta conseguiu capitalizar os erros do goleiro Robert Sánchez e, com gols de Ben White, Viktor Gyökeres e Martin Zubimendi abriu vantagem no duelo. Alejandro Garnacho marcou os dois para os Blues.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Tottenham anuncia contratação de astro do Atlético de Madrid
Futebol Internacional14/01/2026
- Lance! Biz
Cristiano Ronaldo ou LeBron James: saiba quem ganhou mais, no mundo, em 2025
Lance! Biz14/01/2026
- Futebol Internacional
Mané supera Salah novamente e classifica Senegal para final da Copa Africana de Nações
Futebol Internacional14/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A partida de volta será realizada no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres (ING), às 17h (de Brasília). Na outra semifinal, o Manchester City venceu o Newcastle, fora de casa, por 2 a 0.
Como foi Chelsea x Arsenal?
Logo aos sete minutos, em cobrança de escanteio, o Arsenal abriu o placar com Ben White, que aproveitou erro de Robert Sanchez, que tentou afastar com um soco na bola. No decorrer da partida, o Chelsea teve problemas na saída de bola, com diversos passes errados. Porém, após a marca dos 20 minutos, os Blues começaram a chegar mais no ataque, mas sem conseguir criar uma chance clara de gol.
Estêvão foi aparecer no jogo mais na parte final, ao exigir defesa do goleiro Kepa Arrizabalaga em chute dentro da área. Do outro lado, o Arsenal apostava em transições rápidas e levou perigo a defesa do Chelsea em algumas oportunidades, mas sem conseguir concretizar alguma delas até o final da primeira etapa.
➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!
No retorno do intervalo, em contra-ataque após cobrança rápida de lateral, Ben White apareceu na área e cruzou rastreio. Após falha de Sanchez, Viktor Gyökeres aproveitou e só empurrou para o fundo das redes para ampliar a vantagem do Arsenal em 2 a 0. Seis minutos depois, o Chelsea reagiu, com Alejandro Garnacho, ao receber cruzamento de Pedro Neto e superar Kepa na finalização.
Porém, a reação do Chelsea parou aos 26 minutos, com golaço de Martin Zubimendi, que limpou Wesley Fofana e bateu com precisão no canto direito de Robert Sánchez para marcar o terceiro do Arsenal. Os Gunners quase marcaram o quarto com Mikel Merino, mas Robert Sánchez fez grande defesa para salvar os Blues. Nos minutos finais, Alejandro Garnacho aproveitou sobra de escanteio e diminuiu o placar para 3 a 2, dando números finais a partida no Stamford Bridge.
O que vem por aí?
O Chelsea retorna aos gramados no sábado (17), às 12h, pela 22ª rodada da Premier League, contra o Brentford, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Já o Arsenal visita o Nottingham Forest, no mesmo dia e competição, no City Ground, em Nottingham (ING), às 14h30.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias