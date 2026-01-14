menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arsenal domina, aproveita erros e derrota Chelsea pela Copa da Liga Inglesa

Goleiro dos Blues falha em dois lances, e Gunners saem na frente na semifinal

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
19:05
Pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
imagem cameraPela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 em partida válida pela partida de ida semifinal da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (14), no Stamford Bridge, em Londres (ING). Em partida de superioridade dos Gunners, a equipe comandada por Mikel Arteta conseguiu capitalizar os erros do goleiro Robert Sánchez e, com gols de Ben White, Viktor Gyökeres e Martin Zubimendi abriu vantagem no duelo. Alejandro Garnacho marcou os dois para os Blues.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida de volta será realizada no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres (ING), às 17h (de Brasília). Na outra semifinal, o Manchester City venceu o Newcastle, fora de casa, por 2 a 0.

continua após a publicidade

Como foi Chelsea x Arsenal?

Logo aos sete minutos, em cobrança de escanteio, o Arsenal abriu o placar com Ben White, que aproveitou erro de Robert Sanchez, que tentou afastar com um soco na bola. No decorrer da partida, o Chelsea teve problemas na saída de bola, com diversos passes errados. Porém, após a marca dos 20 minutos, os Blues começaram a chegar mais no ataque, mas sem conseguir criar uma chance clara de gol.

Estêvão foi aparecer no jogo mais na parte final, ao exigir defesa do goleiro Kepa Arrizabalaga em chute dentro da área. Do outro lado, o Arsenal apostava em transições rápidas e levou perigo a defesa do Chelsea em algumas oportunidades, mas sem conseguir concretizar alguma delas até o final da primeira etapa.

continua após a publicidade
Pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

➡️ Quer comprar ingressos da Premier League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickts e garanta já o seu!

No retorno do intervalo, em contra-ataque após cobrança rápida de lateral, Ben White apareceu na área e cruzou rastreio. Após falha de Sanchez, Viktor Gyökeres aproveitou e só empurrou para o fundo das redes para ampliar a vantagem do Arsenal em 2 a 0. Seis minutos depois, o Chelsea reagiu, com Alejandro Garnacho, ao receber cruzamento de Pedro Neto e superar Kepa na finalização.

Porém, a reação do Chelsea parou aos 26 minutos, com golaço de Martin Zubimendi, que limpou Wesley Fofana e bateu com precisão no canto direito de Robert Sánchez para marcar o terceiro do Arsenal. Os Gunners quase marcaram o quarto com Mikel Merino, mas Robert Sánchez fez grande defesa para salvar os Blues. Nos minutos finais, Alejandro Garnacho aproveitou sobra de escanteio e diminuiu o placar para 3 a 2, dando números finais a partida no Stamford Bridge.

Pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Pela Copa da Liga Inglesa, o Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

O que vem por aí?

O Chelsea retorna aos gramados no sábado (17), às 12h, pela 22ª rodada da Premier League, contra o Brentford, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Já o Arsenal visita o Nottingham Forest, no mesmo dia e competição, no City Ground, em Nottingham (ING), às 14h30.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias