PSG encaminha o empréstimo de Gabriel Moscardo para clube do futebol europeu

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 16:23 • São Paulo (SP)

O PSG encaminhou o empréstimo de Gabriel Moscardo ao Stade Reims, da França, por uma temporada. O clube parisiense aguarda apenas a confirmação do ex-volante do Corinthians para sacramentar a movimentação.

O acordo não prevê uma opção de compra em definitivo e conta com uma cláusula de retorno caso a equipe comandada por Luis Enrique opte por utilizar o atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo Lance!.

A intenção do PSG, que possui outras opções no setor, é aumentar a minutagem de Moscardo na temporada. A escolha por um clube do futebol francês, por sua vez, servirá para facilitar a adaptação do jogador no país.

Negociado pelo Corinthians no início deste ano por 20 milhões de euros (R$ 107,5 milhões à época), com 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) em metas previstas em contrato. O volante de 18 anos assinou contrato até junho de 2028.