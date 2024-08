Talles Magno em ação pelo Corinthians (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 13:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians terá mudanças na escalação para o duelo com o Fluminense, neste sábado (17), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz deve manter a formação com três zagueiros, mas André Ramalho assume a vaga de Gustavo Henrique.

+ Pendências no calendário dificultam estreia de reforços no Corinthians

Rodrigo Garro, poupado no duelo pela Sul-Americana, retorna ao time titular. Com isso, ele terá a companhia de Ryan e Charles no meio-campo. Titulares nas copas, Matheuzinho e Matheus Bidu permanecem entre os 11 e iniciam o confronto no Rio de Janeiro.

Pedro Raul e Talles Magno, por sua vez, formam a dupla de ataque. Assim, o jovem Gioavane, que marcou no último compromisso do Timão, retorna ao banco de reservas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Portanto, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Cacá, André Ramalho e Félix Torres; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Pedro Raul.

Com 21 pontos em 22 rodadas, o Corinthians ocupa a décima sétima colocação, dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.