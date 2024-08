Pendências no calendário dificultam estreia de reforços no Corinthians

José Martínez durante partida do Philadelphia Union (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Ativo no mercado de transferências, o Corinthians acertou a contratação do volante José Martínez e do atacante Héctor Hernández. A dupla, no entanto, não poderá disputar a partida de volta contra o RB Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Vivo na competição continental, o clube paulista só poderá inscrever novos atletas caso avance de fase. Com isso, os dois devem estar à disposição da comissão técnica de Ramón Díaz para o duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão. No momento, ambos resolvem pendências finais para desembarcar no Brasil e assinar contrato com o Corinthians.

Antes no Philadelphia Union, da MLS, José Martínez chega para compor um setor carente da equipe. Com as lesões de Alex Santana, fora até novembro, e Raniele, Ramón perdeu opções no meio de campo. O jogador participou da pré-temporada com o clube norte-americano e não precisaria realizar um trabalho de readequação física para estrear, caso semelhante ao de Talles Magno.

Héctor Hernández, por sua vez, atuou pela última vez em maio, quando disputou meio tempo tempo em duelo do Chaves contra o Famalicão, pelo Campeonato Português. Por isso, precisaria de um período maior para recuperar a forma física ideal.

Até o momento, o Corinthians anunciou cinco contratações nesta janela de transferências: os volantes Alex Santana e Charles; o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; e o atacante Talles Magno.

Talles Magno é uma das sete contratações do Corinthians nesta janela de transferências (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Valores desembolsados pelo Corinthians

O Corinthians vai desembolsar cerca de 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) pela contratação de José Martínez, que assinou contrato válido com o clube até dezembro de 2027.

Já Héctor Hernández estava livre no mercado após deixar o Chaves, de Portugal, e chega sem custos ao Timão. No ataque, ele disputará posição com Yuri Alberto, Pedro Raul, Giovane e Romero.