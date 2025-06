PSG encaminha contratação de zagueiro após derrota para o Botafogo

O PSG encaminhou a contratação do zagueiro Ilya Zabarnyi por cerca de 60 milhões de euros (R$ 379 milhões), segundo o "L'Équipe". O defensor ucraniano foi um dos destaques do Bournemouth na última temporada.

O jogador foi um dos alvos do clube francês na janela de transferências extra criada para a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, o PSG não conseguiu entrar em acordo com o clube inglês até o dia 10 de junho para formalizar a chegada do atleta.

Nos dias que precederam a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o PSG chegou a oferecer aproximadamente 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) por Zabarnyi. No entanto, o Bournemouth recusou e elevou o valor da pedida.

Com isso, o ucraniano chega para defender o PSG na próxima temporada, em que defenderá os títulos da Champions League, Ligue 1 e Copa da França. Além disso, o defensor também disputará a Supercopa da Europa e o Intercontinental de Clubes.

