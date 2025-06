Campeão mundial vira alvo de time da Arábia Saudita, diz jornal

A Arábia Saudita planeja arrastar mais um astro do futebol europeu para o Oriente Médio. A bola da vez é Paul Pogba, livre no mercado após rescindir com a Juventus e cumprir suspensão por doping. A informação é do portal "Footmercato".

Os custos para a diretoria dos "Tigres" seriam apenas salariais, já que uma transferência se faria grátis. Porém, não há conversas avançadas; o clube árabe apenas monitora a situação do meio-campista e estuda as possibilidades de uma proposta.

Outro interessado no futebol de Paul é o Monaco. Mais avançados nas tratativas com o atleta, os franceses ofereceram um contrato de dois anos, válido até o fim do primeiro semestre de 2027, com o atleta mirando recuperar o bom futebol para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a França.

Alvo da Arábia Saudita, Pogba não entra em campo desde setembro de 2023. Na ocasião, ao realizar um exame antidoping após o duelo com a Udinese, pelo Campeonato Italiano, testou positivo para testosterona e recebeu uma punição de quatro anos, que foi reduzida para 18 meses após apelação. A Juventus, em acordo com o jogador, escolheu findar o contrato com um ano de antecedência.

Pogba, alvo de times da Arábia Saudita, em ação com a camisa da Juventus, da Itália. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O central brilhou em sua carreira com as camisas do Manchester United e da própria Juve, e foi campeão do mundo com a seleção da França na Copa do Mundo de 2018.

🔵⚪Números de Pogba, alvo da Arábia Saudita, pela seleção da França

⚽ 91 jogos

🥅 11 gol

📤 9 assistências

⌛ 7.104 minutos em campo

🏆 Copa do Mundo (2018) e Nations League (2021)

