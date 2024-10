Aumento no número de jogos na Europa gera reclamações de ligas e atletas

Reformulada para 2025, a competição passa a acontecer no meio do ano com duração de quase um mês (de 15 de junho a 13 de julho de 2025). O Mundial contará com a participação de 32 times e vai passar de 7 jogos para 63. Além do desgaste com o aumento no número de jogos, os clubes também demonstraram preocupação com o comprometimento do período que era usado para realização da pré-temporada das equipes.