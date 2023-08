Independiente del Valle, do Equador, e Deportivo Pereira, da Colômbia, se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida terá mando do time equatoriano, no Estádio Banco Guayaquil, na altitude de Quito (2.850 metros). O duelo terá transmissão da ESPN e do Star+ (serviço de streaming - saiba como assinar).