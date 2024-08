Protagonista nato! Vini Jr conquista seu 13º título no Real Madrid

Vini Jr é decisivo em mais uma final (Foto: Javier Soriano/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 09:50 • Madri (ESP) • Atualizada em 15/08/2024 - 11:00

Brilhante desde os seus tempos como garoto do ninho, Vinícius Júnior foi para o Real Madrid como grande promessa. Com alta expectativa, o jogador brilhou e se tornou um ídolo consagrado do futebol europeu. Iniciando mais uma temporada pelo clube espanhol, o craque conquistou o seu décimo título em 11 finais disputadas. O atacante conquistou três títulos em pontos corridos, totalizando 13 conquistas com a camisa merengue.

Decisivo mais uma vez, Vini Jr foi o responsável pela assistência que originou o primeiro gol do jogo na conquista da Supercopa da Uefa, em uma vitória contra o clube italiano Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira (14). O camisa 7 levantou sua décima taça pelo Real Madrid.

Aos 24 anos, Vini Jr é titular absoluto e tem seu protagonismo incontestado desde a excelente temporada de 2021/2022.

🏆 TÍTULOS DE VINI JR PELO REAL MADRID:

- 1 Copa do Rei

- 2 Champions League

- 3 Supercopa da Espanha

- 2 Supercopa da UEFA

- 2 Mundial de Clubes

- 3 LaLiga

Vini Jr conquista seu 13º título pelo Real Madrid (Foto: Sergei GAPON / AFP)

Em números, o craque brasileiro também brilha. Ao somar sete gols e cinco assistências em 11 finais disputadas, Vini deixa sua marca em momentos de decisão. Além de todo seu poder de artilharia durante os jogos das três temporadas no Campeonato Espanhol, decidido em pontos corridos.

O próximo jogo de Vini Jr será neste domingo (18). O Real Madrid entra em campo para enfrentar o Mallorca pela LaLiga, às 16h30 (de Brasília). Além do camisa 7, a partida também contará com a estrela Mbappé e, possivelmente, o jovem brasileiro Endrick, em suas estreias no Campeonato Espanhol