Mbappé quebra silêncio sobre parceria com Vini Jr no Real Madrid

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 09:11 • Rio de Janeiro

Kylian Mbappé teve a sua estreia vestindo a camisa do Real Madrid. Após marcar gol e ser campeão pela Supercopa da Uefa, na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, o francês exaltou a qualidade do elenco merengue e comentou sobre a parceria com sua nova dupla de ataque, Vini Jr.

- É fácil jogar com ele. Temos muitos jogadores de alto nível no Real Madrid, esse é o lado bom. É um prazer jogar com Vini, Belligham, Rodrygo, todos eles. Foi uma noite mágica, sempre sonhei com esse tipo de noite e hoje virou realidade. É uma loucura, estou muito feliz com o resultado. Consegui até marcar um gol. Para um atacante, é o ideal. - declarou Mbappé, à TNT Sports.

O novo camisa 9 dos Blancos destacou como tem sido sua relação com as demais estrelas do grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, e brincou a respeito da única coisa que precisará fazer no clube espanhol.

- Eu cheguei com a minha personalidade, minha forma bem natural e estou conhecendo todo mundo. Eles são fantásticos, estão me ajudando na adaptação. Só preciso pensar no futebol e isso eu sei fazer. - acrescentou.

Depois de conquistar o título da Supercopa da Europa, o Real Madrid retorna aos gramados no jogo de abertura da La Liga fora de casa, no próximo domingo (18), às 16h30 (de Brasília), contra o Mallorca.