Modric atinge recorde histórico com o Real Madrid

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 08:08 • Rio de Janeiro

Capitão e lenda do Real Madrid, Modric se isolou como jogador com mais títulos da história do clube espanhol, ao conquistar a Supercopa da Uefa, contra a Atalanta, na partida de abertura da temporada 2024/25. O meia croata chegou ao 27º título defendendo os Blancos e decretou mais uma marca significativa.

O jogador de 39 anos ultrapassou seu ex-companheiro Nacho, recém-integrado ao futebol saudita, que haviam estabelecido o recorde juntos na conquista da Champions League na temporada anterior. O zagueiro, revelado pelos merengues, foi para o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

Modric chegou ao Real em 2012, contratado por 35 milhões de euros no verão europeu daquele ano, junto ao Tottenham. Apesar de certa demora para engrenar, deu assistência para o gol de Sergio Ramos, marcado historicamente no título da Champions League de 2013-14, e caiu nas graças da torcida.

Desde então, o meia fez parte de outras cinco taças europeias, além de cinco Mundiais de Clubes e quatro conquistas de La Liga. Em 2018, uma grande temporada pelo clube e a jornada na Copa do Mundo pela Croácia contribuíram para que Luka recebesse o prêmio de melhor jogador do mundo no ano.

Títulos de Modric pelo Real Madrid