Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, em confusão (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 09:39 • Rio de Janeiro

Um vídeo viralizou nas redes sociais de Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, em forte discussão. De acordo com a imprensa espanhola, as imagens são de uma confusão que antecedeu, por horas, o esfaqueamento em um estacionamento do município espanhol de Mataró, na última quarta-feira (14).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assista ao vídeo abaixo:

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, ele três feridas profundas no momento do ataque, foi encaminhado imediatamente para o hospital Can Ruti de Badalona e está fora de perigo.

A unidade de investigação da Polícia da Catalunha, a Mossos d'Esquadra, iniciou as investigações e encontrou testemunhas do ocorrido. Em comunicado nesta quinta (15), a instituição informou que quatro suspeitos foram presos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lamine Yamal foi um dos destaques da campanha tetracampeã da seleção espanhola na Eurocopa. Ele foi eleito o melhor jogador jovem da competição.